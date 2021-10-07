اعتقال لاعب من الدوري الإنجليزي للاشتباه في ارتكابه اعتداء جنسيا (فيديو)

ألقت الشرطة البريطانية، الأربعاء، القبض على لاعب كرة قدم بصفوف نادي برايتون أندهوف ألبيون، الناشط في الدوري الإنجليزي الممتاز، للاشتباه بارتكابه اعتداء جنسيا.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن اللاعب، الذي لم يتم الكشف عن اسمه لأسباب قانونية، اعتقل في ملهى ليلي في برايتون في الساعات الأولى من يوم الأربعاء.

إلا أن صحيفة "ذا صن" البريطانية كشفت هوية اللاعب وهو إيف بيسوما البالغ من العمر 25 عاما.

وقالت شرطة ساسيكس في بيان: "ألقي القبض على رجلين بعد أن أبلغت امرأة عن تعرضها لاعتداء جنسي في مكان في برايتون في الساعات الأولى من يوم الأربعاء".

Brighton’s Yves Bissouma has been arrested on suspicion of sexual assault at a seafront nightclub in Brighton in the early hours of this morning. 🤯 pic.twitter.com/swoO90hh3I — FutbolBible (@FutbolBible) October 6, 2021

Tomorrow's front page: Premier League star Yves Bissouma arrested in bar and led out in cuffs in 2am dramahttps://t.co/ur6J5g6t7Dpic.twitter.com/PsbPjb3wz0 — The Sun (@TheSun) October 6, 2021

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وتابع البيان: "ألقي القبض على رجل في الأربعينات من عمره ورجل في العشرينات من العمر، وكلاهما من برايتون، للاشتباه في ارتكابهما اعتداء جنسيا وظلوا رهن الاحتجاز لدى الشرطة في هذا الوقت".

من جهته قال نادي برايتون أند هوف ألبيون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن أحد لاعبيه يساعد الشرطة في تحقيق بشأن جريمة مزعومة.

وأضاف: "الأمر يخضع لإجراءات قانونية وبالتالي فإن النادي غير قادر على الإدلاء بمزيد من التعليقات في الوقت الحالي".

المصدر: "وكالات"