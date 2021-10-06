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جافي نجم برشلونة الواعد يدخل تاريخ المنتخب الإسباني من أوسع أبوابه

الرياضة

جافي نجم برشلونة الواعد يدخل تاريخ المنتخب الإسباني من أوسع أبوابه
Reuters Alessandro Garofalo
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أصبح بابلو مارتن جافيرا المعروف بـ"جافي" لاعب وسط برشلونة أصغر لاعب على الإطلاق يشارك مع المنتخب الإسباني لكرة القدم.

ولعب جافي اليوم أول مباراة له مع المنتخب الإسباني لكرة القدم وهو بعمر 17 عاما و62 يوما ليصبح أصغر من يمثل "الماتادور" عبر تاريخه.

وساهم جافي بشكل لافت بفوز منتخب بلاده على نظيره الإيطالي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سان سيرو" بمدينة ميلان ضمن الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

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وسيواجه المنتخب الإسباني في نهائي البطولة، الفائز من المواجهة الثانية في الدور قبل النهائي والتي تجمع غدا الخميس المنتخبين الفرنسي والبلجيكي.

المصدر: RT

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