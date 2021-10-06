جافي نجم برشلونة الواعد يدخل تاريخ المنتخب الإسباني من أوسع أبوابه

أصبح بابلو مارتن جافيرا المعروف بـ"جافي" لاعب وسط برشلونة أصغر لاعب على الإطلاق يشارك مع المنتخب الإسباني لكرة القدم.

ولعب جافي اليوم أول مباراة له مع المنتخب الإسباني لكرة القدم وهو بعمر 17 عاما و62 يوما ليصبح أصغر من يمثل "الماتادور" عبر تاريخه.

Pablo Gavi, is the youngest player ever to represent Spain at the age of 17 years and 62 days old 👶.



Gavi has played 83 minutes in a game for the first time in his professional career#gavi#pablogavi#ITAESPN#NationsLeague#fcb#fcbarcelonapic.twitter.com/pqpJmwEBCz — Soccer Scoop (@SoccerScoop2) October 6, 2021

وساهم جافي بشكل لافت بفوز منتخب بلاده على نظيره الإيطالي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سان سيرو" بمدينة ميلان ضمن الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

For the first time in his career, Gavi has completed 85 minutes on the pitch 🤯



On the same night, he’s become his country’s youngest ever player 👶



17 years old and running the show against the European champions 💪



Spain and Barcelona have a 𝙎𝙋𝙀𝘾𝙄𝘼𝙇 talent ⭐️ pic.twitter.com/2gnpx5WtXM — Goal (@goal) October 6, 2021

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وسيواجه المنتخب الإسباني في نهائي البطولة، الفائز من المواجهة الثانية في الدور قبل النهائي والتي تجمع غدا الخميس المنتخبين الفرنسي والبلجيكي.

المصدر: RT