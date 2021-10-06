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للمرة الثالثة.. سانشيز فلوريس يتولى تدريب خيتافي

الرياضة

للمرة الثالثة.. سانشيز فلوريس يتولى تدريب خيتافي
AFP OLI SCARFF
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عين خيتافي متذيل ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم كيكي سانشيز فلوريس مدربا للمرة الثالثة الأربعاء عقب إقالة ميتشل الاثنين للفشل في تحقيق أي انتصار في أول 8 مباريات هذا الموسم.

وتولى فلوريس مدافع ريال مدريد وبلنسية السابق قيادة خيتافي لأول مرة في 2005 وعاد للنادي المنتمي للعاصمة مدريد مجددا خلال فترة قصيرة في 2015 وترك المنصب بعد أقل من شهرين.

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ودرب فلوريس البالغ 56 عاما فالنسيا وأتليتيكو مدريد وإسبانيول بجانب بنفيكا البرتغالي وواتفورد بالدوري الانجليزي الممتاز كما عمل في الإمارات والصين.

ونال خيتافي نقطة واحدة هذا الموسم وتعثر منذ مغادرة المدرب خوسيه بوردالاس الذي قاد الفريق لمدة خمس سنوات وأعاده لدوري الدرجة الأولى كما تأهل للدوري الأوروبي قبل انتقاله لتدريب بلنسية في مايو الماضي. 

المصدر: "رويترز"

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