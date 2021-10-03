ليفربول ومانشستر سيتي في مواجهة على "صفيح ساخن".. التشكيلة الأساسية
يحتضن ملعب "آنفيلد" اليوم الأحد في الساعة (16:30) بتوقيت غرينتش، مباراة من العيار الثقيل بين ليفربول وضيفه مانشستر سيتي، في قمة منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسيبدأ الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، هذه المباراة الهامة ضد ضيفه مانشستر سيتي بالتشكيلة الأساسية التالية:
إليكم تشكيل الريدز الأساسي للمواجهة المرتقبة اليوم...🔴🔵#ليفربول_سيتي— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 3, 2021
وصول الريدز إلى آنفيلد 🔴🚌#ليفربول_سيتيpic.twitter.com/ji3CGDJUlg— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 3, 2021
بينما اختار الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الريدز":
📋| إليكم تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة @LFC_Arabic! 🔥— مانشستر سيتي (@Cityarabia) October 3, 2021
التشكيل الأساسي | إيدرسون، ووكر، دياز (الكابتن)، لابورت، كانسيلو، رودريجو، دي بروين، بيرناردو، جيسوس، فودين، جريليش.
البدلاء | ستيفن، كارسون، ستونز، آكي، سترلينج، توريس، فرناندينيو، رياض @Mahrez22 🇩🇿، بالمر.
🔷 #السيتيpic.twitter.com/ZuqEtir2YU
ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ" برصيد 14 نقطة، بفارق نقطتين خلف تشيلسي الذي تغلب على ضيفه ساوثهامبتون (3-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس السبت، على ملعب "ستامفورد بريدج"، وذلك في إطار منافسات هذه الجولة أيضا.
في المقابل، يشغل مانشستر سيتي، حامل اللقب، المركز السادس على سلم الترتيب برصيد 13 نقطة.
المصدر: "twitter/LFC/ManCity"
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