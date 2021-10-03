 
مباشر

ليفربول ومانشستر سيتي في مواجهة على "صفيح ساخن".. التشكيلة الأساسية

الرياضة

ليفربول ومانشستر سيتي في مواجهة على
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rf9w

يحتضن ملعب "آنفيلد" اليوم الأحد في الساعة (16:30) بتوقيت غرينتش، مباراة من العيار الثقيل بين ليفربول وضيفه مانشستر سيتي، في قمة منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيبدأ الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، هذه المباراة الهامة ضد ضيفه مانشستر سيتي بالتشكيلة الأساسية التالية:

بينما اختار الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الريدز":

إقرأ المزيد
شاهد.. صلاح يحسم واحدة من أقوى المباريات بين ليفربول ومانشستر سيتي بهدف مذهل
شاهد.. صلاح يحسم واحدة من أقوى المباريات بين ليفربول ومانشستر سيتي بهدف مذهل

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ" برصيد 14 نقطة، بفارق نقطتين خلف تشيلسي الذي تغلب على ضيفه ساوثهامبتون (3-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس السبت، على ملعب "ستامفورد بريدج"، وذلك في إطار منافسات هذه الجولة أيضا.

في المقابل، يشغل مانشستر سيتي، حامل اللقب، المركز السادس على سلم الترتيب برصيد 13 نقطة.

المصدر: "twitter/LFC/ManCity" 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا