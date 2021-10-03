مونيوز أول مدرب يفقد وظيفته في الدوري الإنجليزي هذا الموسم

قال نادي واتفورد المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد، إن مدربه الإسباني تشيسكو مونيوز، استقال من منصبه.

وأضاف النادي الصاعد حديثا للدوري الممتاز في بيان: "يرى مجلس الإدارة أن أداء الفريق في الآونة الأخيرة يشير بوضوح إلى تجاه سلبي في الوقت الذي ينبغي فيه تحسن وضع الفريق بصورة ملحوظة".

ℹ Watford FC confirms Xisco Muñoz has left his post as the club's Head Coach. — Watford Football Club (@WatfordFC) October 3, 2021

وجاء في بيان النادي أيضا "لن تصدر عن النادي أي تصريحات جديدة حتى يتم الإعلان قريبا عن تعيين مدرب جديد".

وبهذا، أصبح مونيوز أول مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز يفقد وظيفته هذا الموسم.

وتولى مونيوز، تدريب واتفورد خلفا لسلفه فلاديمير إيفيتش، في ديسمبر الماضي قبل صعود الفريق للدوري الممتاز.

وفي آخر مباراة لمونيوز (41 عاما) مع الفريق، خسر واتفورد 0-1 أمام ليدز يونايتد، أمس السبت.

وجمع واتفورد سبع نقاط من سبع مباريات حتى الآن في الدوري الممتاز بعد تلقيه أربع هزائم، وبات يبتعد بفارق أربع نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

المصدر: رويترز