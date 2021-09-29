بايرن ميونخ يسحق دينامو كييف (فيديو)

دك فريق بايرن ميونخ شباك ضيفه دينامو كييف الأوكراني بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأحرز المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفين متتاليين في الدقيقتين (12 من ضربة جزا، و27).

بينما تكفل بتسجيل الأهداف الثلاثة الأخرى كل من اللاعبين سيرج جنابري وليروي سانيه والكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ في الدقائق (68، 74، 87) على الترتيب من زمن اللقاء الذي اقيم على ملعب "أليانز أرينا" في مدينة ميونخ.

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وحقق فريق بايرن ميونخ بذلك انتصاره الثاني على التوالي، بعد الأول على مضيفه برشلونة في عقر داره (3-0) في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء 14 سبتمبر الجاري، على ملعب "كامب نو"، في مستهل مشوارهما في البطولة، ويتربع على عرش صدارة المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، متفوقا بفارق نقطتين على بنفيكا البرتغالي، الذي سحق بدوره ضيفه برشلونة بثلاثة أهداف.

بينما توقف رصيد فريق دينامو كييف عند نقطة واحدة وتراجع إلى المركز الثالث على سلم الترتيب، ومن ثم برشلونة في المركز الرابع الأخير من دون نقاط.

المصدر: RT