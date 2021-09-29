شيريف يفسد فرحة بنزيما برقمين تاريخيين

أصبح الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني أفضل رابع هداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد مباراته أمام ضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي (1-2) أمس الثلاثاء.

وسجل كريم بنزيما هدف الفريق الملكي اليتيم من ضربة جزاء في الدقيقة 65 من عمر المباراة التي جمعتهما على ملعب "سانتياغو برنابيو" الشهير.

ووصل بنزيما إلى هدفه رقم 72 في دوري الأبطال ليتقدم إلى المركز الرابع في قائمة أفضل الهدافين، متجاوزا الإسباني راؤول غونزاليس أيقونة ريال مدريد.

ويتربع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، على عرش صدارة الهدافين لدوري الأبطال، برصيد 135 هدفا حتى الآن، متفوقا بفارق 14 هدفا على الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ويليهما البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني في المرتبة الثالثة برصيد 75 هدفا.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وأبدى بنزيما، حزنه الكبير عقب الهزيمة المذلة التي مني بها مع فريقه في عقر داره أمام شيريف تيراسبول المشارك لأول مرة في تاريخه في دوري أبطال أوروبا.

وكتب بنزيما عبر حسابه على موقع "إنستغرام" عقب الهزيمة المدوية: "لا توجد كلمات يمكن أن تعبر عن خيبة أملنا وإحباطنا. لكن سنستمر في العمل فقط لأداء أفضل في المباراة التالية".

كما أصبح بنزيما مشاركة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان، اللاعبين الوحيدين في التاريخ، اللذين سجلا في 17 موسما متتاليا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

المصدر: وكالات