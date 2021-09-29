أسطورة الملاكمة باكياو يعلن اعتزاله للمنافسة على رئاسة الفلبين

أعلن الفلبيني المخضرم ماني باكياو، اليوم الأربعاء، اعتزاله الملاكمة للتركيز على أكبر نزال في مشواره السياسي حيث يعتزم المنافسة على منصب رئيس البلاد في الانتخابات المقررة في 2022.

وقال باكياو في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك: "بينما أعلق قفازات الملاكمة، أود أن أشكر العالم بأسره، خاصة الشعب الفلبيني على دعمه لماني باكياو. وداعا الملاكمة".

وأضاف الملاكم البالغ عمره 42 عاما: "من الصعب علي قبول انتهاء مسيرتي كملاكم. اليوم أعلن اعتزالي".

وأنهى باكياو مسيرته، التي استمرت 26 عاما وتضمنت 72 نزالا، بينها 62 فوزا (39 بالضربة القاضية)، وثماني خسائر، وتعادلان.

وحصد باكياو 12 لقبا عالميا، وهو الملاكم الوحيد في التاريخ الذي فاز بألقاب في ثماني فئات وزن مختلفة.

المصدر: وكالات