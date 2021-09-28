التشكيلة الأساسية لـ"موقعة" ميلان وأتلتيكو مدريد

يحتضن ملعب "جيوزيبي مياتزا" في مدينة ميلانو اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش، مباراة من العيار الثقيل بين ميلان وضيفه أتلتيكو مدريد، ضمن دوري أبطال أوروبا.

وسيبدأ الإيطالي ستيفانو بيولي (55 عاما) المدير الفني لفريق ميلان، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه الإسباني "الروخي بلانكوس":

بينما اختار الأرجنتيني دييغو سيميوني (51 عاما) المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الروسونيري":

واستهل فريق ميلان مشواره في الموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا بخسارة أمام مضيفه ليفربول الإنجليزي (2-3) في مباراة مثيرة، جرت بينهما على ملعب "أنفيلد".

في المقابل، سقط نادي أتلتيكو مدريد في فخ التعادل السلبي في عقر داره أمام ضيفه بورتو البرتغالي على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة مدريد.

المصدر: RT