باريس سان جيرمان يعلن قائمته لمواجهة مانشستر سيتي

كشف نادي باريس سان جيرمان عبر موقعه، قائمته لمواجهة مانشستر سيتي، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا.

وضمت القائمة 23 لاعبا، تقدمهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي غاب عن المباراتين الأخيرتين للفريق الباريسي في الدوري المحلي، بسبب إصابة في الركبة.

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وستكون مباراة مانشستر سيتي لحظة مهمة لميسي هذا الموسم، لأن اللاعب الأرجنتيني لم يظهر بعد أفضل نسخة له، ويحتاج لإثبات ذلك في مواجهة مهمة بدوري أبطال أوروبا.

ولعب ميسي ثلاث مباريات فقط مع سان جيرمان منذ انضمامه إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من برشلونة، ولم يسجل أي هدف حتى الآن.

وفيما يلي قائمة سان جيرمان الكاملة لمواجهة مانشستر سيتي: نافاس، حكيمي، كيمبيمبي، ماركينيوس، فيراتي، مبابي، باريديس، إيكاردي، نيمار، دانيلو، داجبا، فينالدوم، كورزاوا، هيريرا، ديالو، دراكسلر، كيرير، نونو مينديز، إدريسا غايا، دينا إيبمبي، ميسي، دوناروما، ولوتيلييه.

وكان باريس سان جيرمان قد تعثر بالتعادل أمام مضيفه كلوب بروج 1-1 في الجولة الأولى، بينما اكتسح مانشستر سيتي ضيفه لايبزيغ بنتيجة 6-3.

المصدر: psg.fr