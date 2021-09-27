انتخاب المصري أشرف صبحي رئيسا للاتحاد الإفريقي للرياضات الإلكترونية

أسفرت نتائج الجمعية العمومية التأسيسية للاتحاد الإفريقي للألعاب الإلكترونية، عن تولي وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، رئاسة الاتحاد واستضافة مصر لمقر الاتحاد.

وتمت الموافقة أيضا على لائحة النظام الأساسي للاتحاد لتتناسب مع طبيعة الرياضة الإلكترونية وتشجيع الدول على إنشاء اتحادات بها.

وأعرب أشرف صبحي عن شكره وامتنانه للدول الإفريقية على هذه الثقة بعد تنصيبه رئيسا للاتحاد الإفريقي للألعاب الالكترونية، مؤكدا أنه سيتم العمل على أن تكون الرياضات الإلكترونية على قائمة أولويات الفعاليات الإفريقية وتنظيم أول بطولة إفريقية تجمع الدول والفرق القوية وتنسيق العلاقات مع الوزارات القارية والمؤسسات الدولية.

وكانت مصر تقدمت في العام 2019، بطلب لدى الجمعية العمومية لكونفدرالية الاتحادات الإفريقية، لإنشاء الاتحاد الإفريقي للألعاب الإلكترونية.

المصدر: وكالات