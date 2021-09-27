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في لقطة غريبة.. حيلة لاعب إنجليزي تنقذ فريقه من الخسارة (فيديو)

الرياضة

في لقطة غريبة.. حيلة لاعب إنجليزي تنقذ فريقه من الخسارة (فيديو)
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شهدت مباراة إبسويتش تاون وضيفه شيفيلد وينزداي، التي أقيمت السبت الماضي لحساب الجولة التاسعة من دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم، تسجيل أصحاب الأرض لهدف غريب.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة والنتيجة تشير لتقدم شيفيلد وينزداي بهدف دون رد، وصلت كرة عالية إلى مهاجم إبسويتش تاون، ماكوالي بون، على الجهة اليمنى داخل منطقة جزاء فريق شيفيلد، فسددها قبل أن تتجاوز خط الملعب لتستقر في يد الحارس بايلي فاريل.

ولكن ماكوالي، نجح في التخفي وراء الحارس بايلي فاريل، وظل يتربص به حتى أنزل الكرة إلى الأرض، ليخطفها منه.

ومرر ماكوالي الكرة إلى أحد زملائه ليمررها بدوره إلى كونور تشابلين، الذي سجل هدف التعادل لإبسويتش تاون في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليظفر فريقه بنقطة يتيمة.

ويملك شيفيلد وينزداي 12 نقطة من 8 مباريات، ويحتل المركز الـ11، في حين يشغل إبسويتش تاون المرتبة الـ21 بسبع نقاط.

المصدر: .givemesport.com

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