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سمير نصري يعلن اعتزاله كرة القدم

الرياضة

سمير نصري يعلن اعتزاله كرة القدم
Reuters
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أعلن سمير نصري لاعب وسط منتخب فرنسا السابق اليوم الأحد اعتزاله وبصفة رسمية منافسات كرة القدم الاحترافية، منهيا بذلك مسيرته مع اللعبة التي بدأها عام 2004.

وخضع نصري البالغ 34 عاما للإيقاف لمدة 18 شهرا بسبب مخالفة لوائح المنشطات والعقاقير وقال إن هذه القضية غيرت نظرته إلى كرة القدم.

وقال نصري الذي سبق له اللعب في صفوف أولمبيك مرسيليا وأرسنال ومانشستر سيتي في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" "كان ذلك (المنشطات) مجرد حقن فيتامينات لأنني كنت مريضا".

وأبرزت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، تصريحا لنصري اليوم، خلال حوار صحفي يعلن خلاله تعليق حذائه.

وانتهت مسيرة نصري فعليا في العام الماضي بعد اللعب لفترة قصيرة في صفوف أندرلخت البلجيكي.

وشارك نصري صاحب الأصول الجزائرية في 41 مباراة دولية مع منتخب فرنسا ما بين عامي 2007 و2013 أحرز خلالها خمسة أهداف.

المصدر: رويترز + وكالات

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