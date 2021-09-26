سمير نصري يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن سمير نصري لاعب وسط منتخب فرنسا السابق اليوم الأحد اعتزاله وبصفة رسمية منافسات كرة القدم الاحترافية، منهيا بذلك مسيرته مع اللعبة التي بدأها عام 2004.

وخضع نصري البالغ 34 عاما للإيقاف لمدة 18 شهرا بسبب مخالفة لوائح المنشطات والعقاقير وقال إن هذه القضية غيرت نظرته إلى كرة القدم.

وقال نصري الذي سبق له اللعب في صفوف أولمبيك مرسيليا وأرسنال ومانشستر سيتي في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" "كان ذلك (المنشطات) مجرد حقن فيتامينات لأنني كنت مريضا".

Sans club depuis 2020, Samir Nasri a annoncé sa retraite dans les colonnes du JDD ce dimanche, à l'âge de 34 ans. Le nouveau consultant de Canal + a expliqué son choix https://t.co/Cj15iJoiHepic.twitter.com/HLYZFFwxAo — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 26, 2021

وأبرزت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، تصريحا لنصري اليوم، خلال حوار صحفي يعلن خلاله تعليق حذائه.

—2x Premier League

—1x League Cup

—1x Community Shield

—U17 Euro winner

—2010 France footballer of the Year



Samir Nasri announces his retirement from football at 34 years old. pic.twitter.com/LawY8sFWKA — B/R Football (@brfootball) September 26, 2021

وانتهت مسيرة نصري فعليا في العام الماضي بعد اللعب لفترة قصيرة في صفوف أندرلخت البلجيكي.

Former Manchester City and Arsenal midfielder Samir Nasri has announced his retirement from football at the age of 34. — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 26, 2021

وشارك نصري صاحب الأصول الجزائرية في 41 مباراة دولية مع منتخب فرنسا ما بين عامي 2007 و2013 أحرز خلالها خمسة أهداف.

المصدر: رويترز + وكالات