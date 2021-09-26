توقيف نجل أسطورة كرة السلة الأمريكية مايكل جوردن

ذكرت قناة ABC15 الأمريكية أن الشرطة في ولاية أريزونا أوقفت جيفري جوردن نجل أسطورة كرة السلة الأمريكية المعتزل مايكل جوردان، بسبب اعتدائه على طاقم طبي في المشفى بمدينة سكوتسديل.

وحسب القناة فقد تم نقل جيفري البالغ 32 عاما إلى أقرب مشفى بعد أن خرجت الدماء من رأسه بعد تزحلقه وسقوطه خلال تواجده في حانة Casa Amigos بمدينة سكوتسديل.

وأضافت القناة أن جيفري اعتدى على الطاقم الطبي في المشفى ما دفع الشرطة المحلية إلى إلقاء القبض عليه.

Jeffrey Jordan, widely known as NBA legend Michael Jordan’s son, was arrested after allegedly assaulting hospital staff.



Jordan has since been released after being booked on one count of aggravated assault of a healthcare professional. pic.twitter.com/Mzu8gyPPZm — My Mixtapez (@mymixtapez) September 26, 2021

وذكرت تقارير صحفية أنه تم إطلاق سراح جوردان الابن بعد ساعة من اعتقاله.

المصدر: ria.ru