 
مباشر

توقيف نجل أسطورة كرة السلة الأمريكية مايكل جوردن

الرياضة

توقيف نجل أسطورة كرة السلة الأمريكية مايكل جوردن
Reuters
صورة أرشيفية لأسطورة كرة السلة الأمريكية مايكل جوردن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rdf6

ذكرت قناة ABC15 الأمريكية أن الشرطة في ولاية أريزونا أوقفت جيفري جوردن نجل أسطورة كرة السلة الأمريكية المعتزل مايكل جوردان، بسبب اعتدائه على طاقم طبي في المشفى بمدينة سكوتسديل.

وحسب القناة فقد تم نقل جيفري البالغ 32 عاما إلى أقرب مشفى بعد أن خرجت الدماء من رأسه بعد تزحلقه وسقوطه خلال تواجده في حانة Casa Amigos بمدينة سكوتسديل.

وأضافت القناة أن جيفري اعتدى على الطاقم الطبي في المشفى ما دفع الشرطة المحلية إلى إلقاء القبض عليه.

وذكرت تقارير صحفية أنه تم إطلاق سراح جوردان الابن بعد ساعة من اعتقاله.

المصدر: ria.ru

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا