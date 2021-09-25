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المنتخب الإيراني للسيدات يتأهل للمرة الأولى في تاريخه لأمم آسيا بكرة القدم (فيديو)

الرياضة

المنتخب الإيراني للسيدات يتأهل للمرة الأولى في تاريخه لأمم آسيا بكرة القدم (فيديو)
ar.the-afc.com
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حقق المنتخب الإيراني للسيدات بكرة القدم إنجازا تاريخيا اليوم السبت بتأهله للمرة الأولى في تاريخه لبطولة أمم آسيا بعد تغلبه في المباراة الحاسمة على نظيره الأردني بركلات الترجيح 4-2.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل من دون أهداف ليلجأ الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت للمنتخب الإيراني الذي تصدر المجموعة السابعة.

وكان المنتخبان الإيراني والأردني متعادلين قبل المباراة بالنقاط (3 لكل منهما) وبالأهداف بعد فوز كل منهما على بنغلادش بخماسية نظيفة.

وأقيمت المباراة على ملعب بونيودكور في العاصمة الأوزبكية طشقند، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في المجموعات الثماني بالتصفيات، لمرافقة منتخبات اليابان وأستراليا والصين التي حصلت على المراكز الثلاثة الأولى في النسخة الماضية، إلى جانب الهند المضيفة لكأس آسيا 2022.

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وهذه المرة الأولى التي يتأهل منتخب إيران إلى نهائيات كأس آسيا للسيدات، في حين أخفق المنتخب الأردني في الحصول على بطاقة التأهل بعد أن كان شارك في النسختين الماضيتين من النهائيات.

المصدر: ar.the-afc.com

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