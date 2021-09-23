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لوكاكو يطالب بمحاربة العنصرية بحزم أكبر (فيديو)

الرياضة

لوكاكو يطالب بمحاربة العنصرية بحزم أكبر (فيديو)
Globallookpress Andy Rowland via www.imago-image
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اعتبر البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي الإنجليزي أنه يتعين على عالم كرة القدم أن يحارب العنصرية بشكل أكثر قوة، مشكّكا في جدوى حركة ركوع اللاعبين في بداية المباريات.

وقال لوكاكو في لقاء تلفزيوني: "يتعين علينا اتخاذ مواقف أكثر حزما". وأضاف "بالطبع نضع ركبنا على الأرض ويقوم الجميع بالتصفيق لكن في بعض الأحيان بعد المباراة تستمر الإهانات".

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وأعرب لوكاكو عن أمله أن يجتمع اللاعبون المؤثرون والمسؤولون عن وسائل التواصل الاجتماعي وغيرهم من الجهات الفاعلة للتصدي للعنصرية على منصاتهم وقال في هذا الصدد "يجب أن يلتقي قائد الفريق وأربعة أو خمسة لاعبين يتمتعون بشخصية قوية من كل فريق، برؤساء إنستغرام والحكومات والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وجمعية لاعبي كرة القدم المحترفين لمناقشة هذا الوضع".

وجاءت تصريحات لوكاكو بمناسبة إطلاق ناديه مسابقة التصوير الفوتوغرافي بعنوان "لا للكراهية" والتي تدعو المشجعين من جميع أنحاء العالم لإرسال صورهم لإظهار تنوعهم.

المصدر: أ ف ب

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