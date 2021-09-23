شركة أمريكية تستحوذ على ملكية أقدم أندية إيطاليا
أعلنت شركة "777 بارتنرز" الاستثمارية الأمريكية اليوم الخميس، أنها استحوذت بشكل شبه كامل على جنوى أقدم أندية كرة القدم في إيطاليا من رجل الأعمال إنريكي بريزيوسي.
وقالت الشركة الأمريكية في بيان دون الكشف عن أي تفاصيل مادية للصفقة إنها اشترت 99.9 بالمئة من أسهم نادي جنوى وستضخ أموالا وستتحمل بعض الالتزامات المحددة.
🇺🇸❤️💙 Il primo messaggio di #777Partners ai tifosi del Grifone.— Genoa CFC (@GenoaCFC) September 23, 2021
✍️ Fate sentire tutto il calore del tifo Rossoblù! pic.twitter.com/tGRpZC1G6w
واستحوذ بريزيوسي، صاحب شركة جيوتشي بريزيوسي الإيطالية لألعاب الأطفال، على جنوى عام 2003 عندما كان ينافس في الدرجة الثانية، وبعدها بسنوات صعد النادي إلى دوري الدرجة الأولى "الكالتشيو" وبقي في الدوري الأضواء منذ ذلك الحين.
🇺🇸 7️⃣7️⃣7️⃣ 🇺🇸 pic.twitter.com/vRnieEGKYt— Genoa CFC (@GenoaCFC) September 23, 2021
وقال جنوى في بيان إن بريزيوسي سيبقى ضمن مجلس إدارة النادي، بينما سيستمر أليساندرو زاربانو الرئيس التنفيذي في إدارة الأعمال اليومية في النادي.
✍️🔴🔵 #777Partners acquisisce la proprietà del Genoa Cfc.— Genoa CFC (@GenoaCFC) September 23, 2021
📝 https://t.co/Q1i8CjdzdL
📸 In foto Juan #Arciniegas, Josh #Wander e Andres #Blazquezpic.twitter.com/6vZNIc7mHW
وقدرت العديد من التقارير قيمة الصفقة بـ150 مليون يورو (175.80 مليون دولار) متضمنة الديون.
المصدر: genoacfc.it
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