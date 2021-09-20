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يوفنتوس يحقق رقما سلبيا عمره 60 عاما

الرياضة

يوفنتوس يحقق رقما سلبيا عمره 60 عاما
Globallookpress Marco Alpozzi
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تعثر يوفنتوس أمام ضيفه ميلان، بالتعادل الإيجابي (1-1)، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصاءات، فإن يوفنتوس فشل في تحقيق الفوز في أول 4 مباريات بالدوري الإيطالي، لرابع مرة في تاريخه.

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وسبق أن تعثر فريق "السيدة العجوز" بهذا الرقم السلبي في مواسم (1942-1943) و(1955-1956) و(1961-1962).

وبدأ يوفنتوس سلسلته السلبية في الموسم الجاري (2021-2022) بالتعادل مع أودينيزي (2-2)، ثم الخسارة أمام إمبولي (1-0)، ونابولي (2-1)، ثم التعادل مع ميلان (1-1).

ويقبع يوفنتوس في المركز الثامن عشر على جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد نقطتين فقط من أصل 12 نقطة ممكنة حتى الآن.

المصدر: OptaPaolo

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