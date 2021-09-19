شاهد.. موراتا يفاجئ ميلان بانفراده من منتصف الملعب

خرج فريق ميلان بتعادل ثمين من ملعب مضيفه يوفنتوس (1-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وفاجأ المهاجم الإسباني ألفارو موراتا الضيوف بهدف مبكر سجله في الدقيقة الرابعة من انطلاق صفارة البداية، بعد هجمة مرتدة انفرد على إثرها بمرمى ميلان من منتصف الملعب.

Мората: забивает гол



Шутки о реализации Альваро: 🗿🗿🗿



Альваро открыл счет в битве «Ювентуса» и «Милана» – уже на четвертой минуте. Стремительная контратака от ребят Аллегри 💪 pic.twitter.com/LH4LnIMs8r — Матч ТВ (@MatchTV) September 19, 2021

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ورد المهاجم الكرواتي أنتي ريبيتش بهدف التعادل في الدقيقة 76 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "أليانز ستاديوم" في مدينة تورينو.

وتعادل ميلان بعد ثلاثة انتصارات متتالية في الموسم الجديد (2021-2022) ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب "الكالتشييو" برصيد 10 نقاط، بفارق الأهداف خلف جاره المتصدر إنتر ميلان حامل اللقب.

بينما تعادل يوفنتوس للمرة الثانية مقابل هزيمتين أيضا، ويقبع في المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري.

المصدر: RT