تشكيلة "كلاسيكو" إيطاليا بين يوفنتوس وميلان

تتجه أنظار عشاق الكرة الإيطالية، اليوم الأحد في الساعة (19:45) بتوقيت غرينتش، صوب ملعب "أليانز ستاديوم" في مدينة تورينو، الذي سيكون مسرحا للقاء "الكلاسيكو" بين يوفنتوس وضيفه ميلان.

وأعلن مدربا الفريقين التشكيلة الأساسية لهما لخوض هذا اللقاء المرتقب بينهما، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

واختار الإيطالي ماسيمليانو اليغري (54 عاما)، المدير الفني لفريق يوفنتوس، التشكيلة الأساسية التالية لخوض هذه "القمة" ضد ضيفه "الروسونيري" في مدينة تورينو:

بينما وضع الإيطالي ستيفانو بيولي (55 عاما) المدير الفني لنادي ميلان، التشكيلة التالية "للروسونيري"، لمواجهة مضيفه "اليوفي":

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وحقق ميلان ثلاثة انتظاره متتالية في الموسم الجديد (2021-2022) ويحتل المركز الثالث برصيد 9 نقاط، بفارق نقطة خلف جاره إنتر ميلان متصدر "الكالتشييو".

بينما مني يوفنتوس بهزيمتين متتاليتين بعد تعادل في الجولة الأولى، ويقبع في المركز التاسع عشر قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري.

المصدر: "facebook/Juventus/ACMilan"