بن يدر ينقذ موناكو من الهزيمة (فيديو)

تعادل نادي موناكو مع مضيفه نيس (2-2) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم "الليغ1".

وافتتح الروسي ألكسندر غولوفين التسجيل لموناكو في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول.

ورد نيس بهدفين متتاليين عبر كل من اللاعبين الجزائريين، أندي ديلور وهشام بوداوي في الدقيقتين (52 و74) على الترتيب.

وأنقذ المهاجم وسام بن يدر الضيوف من الهزيمة بتسجيله هدف التعادل الثاني في الدقيقة 77 من ركلة جزاء.

واكتفى موناكو بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل رفع بها رصيده إلى خمس نقاط، ويحتل المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري، بينما رفع نيس رصيده إلى 10 نقاط ويشغل المركز الرابع على سلم الترتيب.

المصدر: RT