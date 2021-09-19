سولشاير يهاجم زميله السابق في مانشستر يونايتد بسبب كريستيانو رونالدو

رد النرويجي أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، على تصريحات ريو فرديناند، زميله السابق في "الشياطين الحمر"، بشأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وسبق لفرديناند أن انتقد سولشاير، على خلفية قيام رونالدو بتوجيه اللاعبين من مقاعد البدلاء، بعد استبداله خلال مباراة يونج بويز السويسري في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، التي خسرها "الشياطين الحمر"1-2.

ورغم خروج رونالدو خلال الشوط الثاني، إلا أن اللاعب البرتغالي ظهر بشكل واضح على مقاعد البدلاء، حيث وقف خلف سولشاير محاولا الشد من أزر باقي اللاعبين، وهو ما أثار قلق فرديناند.

Cristiano Ronaldo certainly made his presence felt on the sidelines

#MUFChttps://t.co/gp8Cf8v6ij — talkSPORT (@talkSPORT) September 18, 2021

وعلق فرديناند عبر قناة "بي تي سبورت" الإنجليزية قائلا: "إذا كنت المدرب، يجب أن أكون صريحا، كنت سأطلب منه أن يجلس".

وأضاف: "أنا أفهم الأمر، لكن تعلمون مع رونالدو فإن الناس يقولون إنه يتبجح أو يجذب أنظار الجماهير، لكنه مجرد رجل عاطفي يريد الفوز، وهو يائس من أجل تحقيق الفوز، ولا يمكنه كبح جماح نفسه".

وتابع: "إذا كان هذا يعني أنه يجب عليه التقدم والوقوف بجانب المدير الفني والصراخ بالتعليمات وما إلى ذلك، فليكن، عندما يكون هناك شخص بمكانته، كيف يمكنك المجادلة؟".

Manchester United manager Ole Gunnar Solskjaer has hit back at Rio Ferdinand over his comments about Cristiano Ronaldo's touchline behaviour. #SLInt



MORE: https://t.co/WKtMcEHO0kpic.twitter.com/EW4rTLMAOL — Soccer Laduma (@Soccer_Laduma) September 19, 2021

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ورد سولشاير من جانبه : "ريو، مرة أخرى، يعلق أحيانا على أشياء لا يعرفها حقا".

وأضاف: "خلال المباراة كان يجب أن يحصل أحد لاعبي يونج بويز على بطاقة صفراء عندما أسقط نيمانيا ماتيتش كلا من برونو فرنانديش ورونالدو، وبالنظر إلى مدى تنافسيتهما، وجدتهما عند كتفي".

وتابع: "لقد كانا هناك لفترة وجيزة وصرخا على الحكم، كان ذلك بسبب اتخاذ بعض القرارات السيئة ضدنا، لكن بعد ذلك جلس رونالدو وبرونو".

وأكمل: "نحن نعلم أن هناك رجلا واحدا فقط مسموح له بالوقوف في المنطقة الفنية، وهذا إما أنا أو مايكل كاريك أو ميك فيلان أو كيران ماكينا".

واختتم سولشاير تصريحاته بقوله: "الأمر كان وليد اللحظة، لاعب يونج بويز كان يجب أن يُطرد، لذلك ليس لدي أي مشكلة في إظهار بعض الشغف ثم التراجع، ليس الأمر كما لو أن رونالدو يدرب اللاعبين، لا".

ويواجه مانشستر يونايتد اليوم الأحد وست هام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

فيما يستضيف فياريال الإسباني في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا يوم 29 سبتمبر.

المصدر: "وكالات"