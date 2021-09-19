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رسالة صلاح لجماهير ليفربول

الرياضة

رسالة صلاح لجماهير ليفربول
Globallookpress Xinhua
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وجه النجم المصري، محمد صلاح، رسالة مهمة إلى جماهير فريق ليفربول، بعد تألقه في مباراة أمس السبت ضد كريستال بالاس (3-0)، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكتب محمد صلاح، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "أنتم، المشجعون، تجعلوني أستمر، أنتم تعطوني قوة أكثر مما تتخيلون".

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وساهم محمد صلاح في فوز "الريدز" على ضيفه كريستال بالاس ، بتسجيله الهدف الثاني له، ليرفع رصيده إلى أربعة أهداف في الموسم الحالي، ويحتفل بهدفه رقم 99 بقميص "الريدز" في 150 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، رافعا رصيده إلى 101 هدف في هذه البطولة، حيث سجل هدفين بقميص تشيلسي من قبل.

المصدر: twitter/MoSalah

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