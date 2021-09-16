نتائج مباريات الجولة الأولى للدوري الأوروبي .. وشريط الأهداف

أسفرت مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات للدوري الأوروبي لكرة القدم للموسم الجديد (2021-2022) عن نتائج مثيرة، أبرزها هزيمة سبارتاك موسكو وتعادل لوكوموتيف موسكو وفوز غلطة سراي.

واستهل فريق سبارتاك موسكو مشواره في مرحلة المجموعات للدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، بهزيمة مفاجئة في عقر داره أمام ضيفه ليغيا وارسو البولندي بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما يوم الأربعاء.

بينما انتهت المباراة الثانية ضمن المجموعة الثالثة أيضا، بالتعادل الإيجابي بين فريق ليستر سيتي الإنجليزي وضيفه نابولي الإيطالي (2-2) يوم الخميس، على ملعب "كينغ باور" بمدينة ليستر الإنجليزية.

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في حين تغلب فريق غلطة سراي التركي على ضيفه لاتسيو الإيطالي بهدف وحيد جاء بـ"نيران صديقة" سجله الألباني توماس ستراكوشا حارس مرمى "النسور" في شباكه بعد خطأ قاتل، في الدقيقة 67 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "تورك تيليكوم آرينا" بمدينة إسطنبول.

وتصدر غلطة سراي قائمة المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، متفوقا بفارق نقطتين عن كل من مارسيليا الفرنسي ولوكوموتيف موسكو الروسي، اللذين تعادلا فيما بينهما (2-2) في وقت سابق من يوم الخميس أيضا.

وفيما يلي نتائج مباريات الجولة الافتتاحية للموسم الجديد من بطولة "يوروبا ليغ":

المجموعة الأولى:

غلاسكو رينجرز (إسكتلندا) - ليون (فرنسا) – (0-2)

بروندبي (الدانمارك) - سبارتا براغ (التشيك) – (0-0)

المجموعة الثانية:

آيندهوفن (هولندا) - ريال سوسييداد (إسبانيا) – (2-2)

موناكو (فرنسا) - شتورم غراتس (النمسا) – (1-0)

المجموعة الثالثة:

سبارتاك موسكو (روسيا) - ليغيا وارسو (بولندا) – (0-1)

ليستر سيتي (إنجلترا) - نابولي (إيطاليا) – (2-2)

المجموعة الرابعة:

أولمبياكوس (اليونان) - رويال أنتويرب (بلجيكا) – (2-1)

آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) - فنربختشة (تركيا) – (1-1)

المجموعة الخامسة:

غلطة سراي (تركيا) - لاتسيو (إيطاليا) – (1-0)

لوكوموتيف موسكو (روسيا) – مارسيليا (فرنسا) – (1-1)

المجموعة السادسة:

ميتييلاند (الدانمارك) - لودوغوريتس (بلغاريا) – (1-1)

تسرفينا زفيزدا (صربيا) - سبورتينغ براغا (البرتغال) – (2-1)

المجموعة السابعة:

باير ليفركوزن (ألمانيا) - فيرينتسفاروش (هنغاريا) – (2-1)

ريال بيتيس (إسبانيا) - سيلتك (إسكتلندا) – (4-3)

المجموعة الثامنة:

رابيد فيينا (النمسا) - جينك (بلجيكا) – (0-1)

دينامو زغرب (كرواتيا) - وست هام يونايتد (إنجلترا) – (0-2).

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المصدر: RT