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شاهد.. حارس مرمى لاتسيو يسجل هدفا في مرماه بخطأ فادح!

الرياضة

شاهد.. حارس مرمى لاتسيو يسجل هدفا في مرماه بخطأ فادح!
AP
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تغلب فريق غلطة سراي التركي على ضيفه لاتسيو الإيطالي بهدف وحيد، في المباراة التي جرت بينهما يوم الخميس، في مستهل مشوارهما في مرحلة المجموعات للدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ".

وجاء هدف الفريق التركي بـ"نيران صديقة" سجله الألباني توماس ستراكوشا حارس مرمى "نسور" لاتسيو خطأ في شباكه بعد هفوة قاتلة، في الدقيقة 67 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "تورك تيليكوم آرينا" بمدينة إسطنبول.

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وحصد فريق غلطة سراي نقاط المباراة الثلاث وتصدر قائمة المجموعة الخامسة، بفارق نقطتين عن كل من مارسيليا ولوكوموتيف موسكو، اللذين تعادلا فيما بينهما (2-2) في وقت سابق من يوم الخميس أيضا، ويتقاسمان المركزين الثاني والثالث على سلم الترتيب، ومن ثم لاتسيو في المركز الرابع الأخير من دون نقاط.

المصدر: RT 

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