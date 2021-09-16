لوكوموتيف موسكو ينجو من الهزيمة أمام مارسيليا.. فيديو

بدأ فريق لوكوموتيف موسكو الروسي مشواره في مرحلة المجموعات للدوري الأوروبي لكرة القدم، بتعادل أمام ضيفه مارسيليا الفرنسي (1-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس.

وضع المهاجم التركي سينجيز أوندير الفريق الفرنسي في المقدمة بهدف سجله عند الدقيقة 59 من ضربة جزاء، طرد على إثرها لاعب خط الوسط الروسي نايياير تيكنيزيان.

Фол – желтая – красная – пенальти – гол



Ужасная минута для «Локомотива» 😱 pic.twitter.com/9S312U2chH — Матч ТВ (@MatchTV) September 16, 2021

واقتنص لاعب خط الوسط الإنجليزي فاوستينو أنغورين هدف التعادل للفريق الروسي في الوقت القاتل قبل دقيقة واحدة من انتهاء الزمن الأصلي للمباراة.

Вот оно – спасение «Локомотива» и первый гол российских клубов в евросезоне 💪



Анджорин отлично исполнил в дальний угол 🎯 pic.twitter.com/mMPh0664yX — Матч ТВ (@MatchTV) September 16, 2021

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واكتفى كل مارسيليا وسبارتاك بنقطة واحدة واحدة، ويتقاسمان المركزين الثاني والثالث، بفارق نقطتين خلف فريق غلطة سراي التركي الذي تغلب على ضيفه لاتسيو الإيطالي بهدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس أيضا، على ملعب "تورك تيليكوم آرينا" بمدينة إسطنبول.

المصدر: RT