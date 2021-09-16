 
مباشر

لوكوموتيف موسكو ينجو من الهزيمة أمام مارسيليا.. فيديو

الرياضة

لوكوموتيف موسكو ينجو من الهزيمة أمام مارسيليا.. فيديو
Sputnik Рамиль Ситдиков
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rb1q

بدأ فريق لوكوموتيف موسكو الروسي مشواره في مرحلة المجموعات للدوري الأوروبي لكرة القدم، بتعادل أمام ضيفه مارسيليا الفرنسي (1-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس.

وضع المهاجم التركي سينجيز أوندير الفريق الفرنسي في المقدمة بهدف سجله عند الدقيقة 59 من ضربة جزاء، طرد على إثرها لاعب خط الوسط الروسي نايياير تيكنيزيان.

واقتنص لاعب خط الوسط الإنجليزي فاوستينو أنغورين هدف التعادل للفريق الروسي في الوقت القاتل قبل دقيقة واحدة من انتهاء الزمن الأصلي للمباراة.

إقرأ المزيد
شاهد.. سبارتاك موسكو يسقط بهدف قاتل في الدوري الأوروبي
شاهد.. سبارتاك موسكو يسقط بهدف قاتل في الدوري الأوروبي

واكتفى كل مارسيليا وسبارتاك بنقطة واحدة واحدة، ويتقاسمان المركزين الثاني والثالث، بفارق نقطتين خلف فريق غلطة سراي التركي الذي تغلب على ضيفه لاتسيو الإيطالي بهدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس أيضا، على ملعب "تورك تيليكوم آرينا" بمدينة إسطنبول.

المصدر: RT 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا