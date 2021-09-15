شاهد.. حكم يشهر بطاقة صفراء "ثانية وهمية" والـ"VAR" ينقذه من الطرد في دوري الأبطال

ارتكب حكم الساحة الدولي الإنجليزي أنتوني تايلور هفوة خلال مباراة فريق دينامو كييف الأوكراني وضيفه بنفيكا البرتغالي (0-0) أمس الثلاثاء، ضمن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأشهر تايلور البطاقة الحمراء في وجه اللاعب الأوكراني دينيس غارماش بعد أن أشهر البطاقة الصفراء في وجه معتقدا أنها الثانية، ولكن لحسن حظ اللاعب أن الحكم الإنجليزي تلقى اتصالا من غرفة الفيديو "VAR"، ليتراجع عن قراره.

Судья по ошибке показал игроку «Динамо» красную карточку в матче ЛЧ 🤷‍♂



Энтони Тейлор чуть не выгнал с поля Гармаша, дав ему вторую желтую. Проблема в том, что это была первая карточка Дениса в игре



К счастью для киевлян, Тейлор получил подсказку от коллег и отменил решение pic.twitter.com/8Rgb7yKPko — Матч ТВ (@MatchTV) September 15, 2021

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

واكتفى كل من دينامو كييف وبنفيكا بنقطة واحدة بعد هذا التعادل ويتقاسمان المركزين الثاني والثالث، بفارق نقطتين خلف بايرن ميونخ الألماني الذي ألحق هزيمة ساحقة بمضيفه برشلونة في عقر داره بثلاثة أهداف من دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الثلاثاء، على ملعب "كامب نو".

المصدر: وكالات