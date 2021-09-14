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تشيلسي يستهل رحلة الدفاع عن لقب "التشامبونز ليغ" بفوز عسير (فيديو)

الرياضة

تشيلسي يستهل رحلة الدفاع عن لقب
AP
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بدأ فريق تشيلسي الإنجليزي رحلة الدفاع عن لقب بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوز صعب على ضيفه زينيت بطرسبورغ الروسي (1-0) في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء.

ويعود الفضل في فوز أصحاب الأرض للمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الذي أحرز هدف الفوز الوحيد "للبلوز" في الدقيقة 69 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "ستامفورد بريدج" في العاصمة لندن.

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وحصد فريق تشيلسي نقاط المباراة الثلاث ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثامنة بفارق الأهداف خلف يوفنتوس الإيطالي الذي تغلب بدوره على مضيفه مالمو السويدي بثلاثة أهداف من دون رد.

المصدر: RT 

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