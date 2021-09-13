شاهد.. فرحة "جنونية" لمورينيو بعد فوزه في مباراة تاريخية بالنسبة له
انتزع نادي روما فوزا قاتلا أمام ضيفه ساسولو، بنتيجة 2-1، في مباراة أقيمت أمس الأحد، لحساب الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وكانت هذه المباراة هي رقم 1000 في تاريخ مدرب روما، البرتغالي جوزيه مورينيو، وكان يمني النفس في تحقيق الانتصار في مباراة تاريخية بالنسبة له، ولكنه عاش فترات عصيبة قبل أن يتحقق مبتغاه بفضل هدف متأخر لمهاجم روما ستيفان الشعراوي.
José Mourinho celebrating after a 92nd minute winner from El Shaarawy… on his 1000th game as professional manager. 🔴🇵🇹 #Mourinho— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 12, 2021
1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ games
6️⃣3️⃣9️⃣🥇wins
2️⃣5️⃣🏆 trophiespic.twitter.com/ZQFTUKosEJ
وعندما كانت المباراة في طريقها للتعادل بهدف لكل فريق، أحرز الشعراوي هدفا قاتلا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليمنح روما الفوز والنقاط الثلاث.
Look what it meant to Jose Mourinho😱🔥🔥😂— Goats (@CR7LM30) September 12, 2021
I love this guy😆
pic.twitter.com/swLweiXhpN
وعقب هذا الهدف، ظهرت حالة من الفرحة الجنونية على مورينيو، الذي ترك مكانه على مقاعد بدلاء فريقه وركض متجها نحو مدرجات جماهيره للاحتفال بالهدف والفوز القاتل معهم.
Jose Mourinho celebrating Roma's 92nd minute winner in his 1000th game as a professional manager.— Footy Accumulators (@FootyAccums) September 12, 2021
A thousand games and he still absolutely lives for it 😂
What a bloke ♥️pic.twitter.com/TGPs9rqvIR
جدير بالذكر أن روما يتصدر الدوري الإيطالي بالعلامة الكاملة (تسع نقاط) بالتساوي مع كل من ميلان ونابولي.
المصدر: وكالات
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