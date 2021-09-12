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يورغن كلوب عن صلاح: يا له من لاعب متعطش للأرقام والتميز

الرياضة

يورغن كلوب عن صلاح: يا له من لاعب متعطش للأرقام والتميز
Reuters PETER POWELL
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أشاد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بالنجم المصري محمد صلاح، بعد دخوله نادي الـ100 خلال مباراته أمام مضيفه ليدز يونايتد (3-0) مساء اليوم الأحد.

قال يورغن كلوب عن محمد صلاح: محمد صلاح؟ يا له من لاعب! إنه متعطش دوما للأرقام والتميز، ولم يكن سعيدا من بعض محاولاته، إنه لاعب عالمي".

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وافتتح النجم المصري التسجيل "للريدز" مبكرا في الدقيقة الـ20 من زمن الشوط الأول للمباارة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري، ليصبح خامس أسرع لاعب يصل إلى الهدف رقم 100 في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 10 اهداف، وبفارق الأهداف عن المتصدر مانشستر يونايتد ووصيفه تشيلسي.

المصدر: وكالات 

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