الـ"فيفا" يعلق على إنجاز محمد صلاح التاريخي

حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على الاحتفال بوصول النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول إلى هدفه رقم 100، خلال مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ".

وكتب الحساب الرسمي لـ"فيفا" عبر موقع "تويتر": "التحق محمد صلاح بهدفه اليوم أمام ليدز يونايتد بقائمة الـ30 لاعبا الذين سجلوا 100 هدف في الدوري الإنجليزي، 4 لاعبين فقط وصلوا لهذا العدد من الأهداف بمباريات أقل من مو صلاح".

وقاد محمد صلاح، ليفربول للفوز على مضيفه ليدز يونايتد (3-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وأصبح محمد صلاح خامس أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد كل من النجمين الإنجليزيين آلان شيرر المعتزل، وهاري كين قائد توتنهام، والأرجنتيني سيرخيو أغويرو مهاجم برشلونة، والفرنسي المعتزل تييري هنري.

وأحرز محمد صلاح الهدف الثالث له بقميص "الريدز" في الموسم الحالي "للبريمير ليغ"، ويحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين، بفارق هدف عن كل من البرتغالي برونو فيرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد، وميكائيل أنطونيو مهاجم وست هام يونايتد.

المصدر: وكالات