نجم ليفربول الصاعد إيليوت يتعرض لإصابة خطيرة

أعلن الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أن لاعبه الشاب هارفي إليوت، تعرض لإصابة سيئة خلال مباراته أمام مضيفه ليدز يونايتد (3-0) في الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي.

وقال كلوب بعد المباراة، اليوم الأحد: إصابة إيليوت سيئة وهي بالكاحل، وتعرض لخلع بالكاحل وتم استعادته، الآن هو في المستشفى، ورأيت الإصابة أمام عيني وصدمت بصراحة، هارفي لاعب ممتاز وهو الآن مصاب وسننتظره".

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أضاف: "شاهدت منظر خلع كاحله أمام عيني، الجميع كان مذهولا مما رآه، ولا أتمنى أن يعيش أي فتى أو شخص إصابة كهذه بمسيرته، وسنلعب دون إيليوت لكن سنبقى ننتظره لأنه لاعب كبير".

المصدر: وكالات