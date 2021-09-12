رئيس اتحاد بوركينافاسو لكرة القدم يتحدى منتخب الجزائر

أبدى رئيس اتحاد بوركينافاسو لكرة القدم لازار بانسي تفاؤله الكبير بقدرة منتخب بلاده على العبور للدور الفاصل من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وقال لازار بانسي في برنامج رياضي، على قناة "بي أف 1" البوركينابية، إن لاعبي منتخب بوركينافاسو، باتوا يملكون القدرة على تخطي الجميع في المجموعة الأولى، من بينهم المنتخب الجزائري بطل قارة إفريقيا، الذي تعادل معه يوم الثلاثاء الماضي، بهدف لكل منهما.

وأضاف المتحدث ذاته في السياق، أن لاعبي منتخب بلاده، قادرين على الظفر ببطاقة العبور إلى نهائيات منافسة كأس العالم المقبلة، بعد الفوز بمواجهتي الدور الفاصل.

واستند لازار بانسي في تصريحاته، إلى الأداء الذي قدمه لاعبو منتخب بلاده في مباراتيه ضد النيجر والجزائر على الترتيب، في الجولتين الأولى والثانية من تصفيات قارة إفريقيا، والذي وصفه بالجيد جدا.

وأكد رئيس اتحادية بوركينافاسو لكرة القدم، أن اللاعبين أظهروا إرادة كبيرة في المواجهتين ذاتهما، ما يؤكد رغبتهم الشديدة في التأهل إلى العرس العالمي، المقرر تنظيمه بالعاصمة القطرية الدوحة، شتاء عام 2022.

وختم بانسي تصريحاته بالقول، إنه يثق كثيرا في قدرة لاعبي منتخب بوركينافاسو الحاليين، على تحقيق المفاجأة، وضمان وجودهم بين المنتخبات العالمية الـ32، التي ستتنافس على اللقب العالمي في دولة قطر.

ويتصدر منتخب الجزائر قائمة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على وصيفه منتخب بوركينا فاسو.

بينما يشغل منتخب النيجر المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ومن ثم جيبوتي في المركز الرابع والأخير من دون نقاط.

المصدر: وكالات