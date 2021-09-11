عمرها 12 عاما.. قضية "اغتصاب" تطارد رونالدو بعد عودته لمانشستر يونايتد (صورة + فيديو)

ظهور النجم البرتغالي رونالدو في أول مباراة بالدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد يوم السبت لم يمر مرور الكرام حيث حلقت طائرة فوق ملعب أولدترافورد لفضح ما قام به رونالدو قبل 12 عاما.

ودخل كريستيانو رونالدو في دوامة منذ أعوام حين اتهمته عارضة الأزياء الأمريكية كاثرين مايورغا باغتصابها خلال إحدى سهراته داخل فنادق بلاس فيغاس الأمريكية عام 2009.

إقرأ المزيد

واتهمت مايورغا لاعب نادي مانشستر يونايتد الحالي بتهمة بالاعتداء الجنسي، ولكن الأخير أصر على نفي تلك التهمة واعترف أن ما حدث بينه وبين تلك الفتاة كان بموافقتها.

وتسعى كاثرين حتى الآن للحصول على مبلغ تعويضي من صاحب الخمس كرات ذهبية وهو ما يرفضه ابن الـ36 عاما.

ورحبت مجموعة متخصصة في الدفاع عن حقوق المرأة داخل مدينة مانشستر، بوصول "الدون" على طريقتها الخاصة، بطباعة عبارة "صدقوا كاثرين مايورغا" على لافتة كبيرة وحلقت بها فوق ملعب أولد ترافورد خلال مباراة جمعت مانشستر بفريق نيوكاسل.

وأرادت تلك المجموعة "إفساد" حفلة استقبال كريستيانو رونالدو في ملعبه "المحبب" وإبراز كيف أن اللاعب الشهير لا يكترث بحقوق المرأة.

☄️ We flew a plane over the Man United football ground and our message is simple: Believe Kathryn Mayorga.



Let’s say NO to the culture of silence around abuse from the football community. Pledge your solidarity with Kathryn & survivors: https://t.co/YZgcxou75Epic.twitter.com/jvGVOBYTIP — Level Up (@we_level_up) September 11, 2021

وكان فريق الدفاع عن رونالدو قد أكد في العام 2019 أن النجم البرتغالي لن يواجه أي اتهامات بشأن مزاعم قضية الاعتداء الجنسي التي اتهمته بها عارضة الأزياء الأمريكية كاثرين مايورغا.

وقال مكتب المدعي العام لمقاطعة كلارك بولاية نيفادا الأمريكية إنه "استنادا إلى ملفات القضية التي تمت مراجعتها والمقدمة أثناء التحقيق، تأكد أن الاتهامات الموجهة لكريستيانو رونالدو بالاعتداء الجنسي لا يمكن إثباته دون أدنى شك. وبالتالي، لن تكون هناك أي تهم أو ملاحقات قضائية".

جدير بالذكر أن كاثرين مايورغا تقدمت في سبتمبر 2018 بشكوى في مدينة لاس فيغاس متهمة النجم البرتغالي باغتصابها ليلة الـ12 من يونيو 2009 في أحد فنادق المدينة.

المصدر: وسائل إعلام بريطانية