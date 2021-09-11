مشجعة تتقدم بطلب طريف لرونالدو في ملعب "أولد ترافورد"
في لقطة طريفة، طلبت مشجعة صغيرة تواجدت في مدرجات ملعب "أولد ترافورد" لمتابعة مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل من نجم "الشياطين الحمر" كريستيانو رونالدو، تزويجها بنجله الأكبر.
ورفعت المشجعة الصغيرة، لافتة في المدرجات مكتوب عليها "رونالدو هل يمكنني الزواج من (ابنك البكر) رونالدو جونيور".
A little girl at Old Trafford asked Ronaldo to marry his son. 🤣❤🥺#CristianoRonaldo#Ronaldo#ManchesterUnitedpic.twitter.com/rMUrAFDDME— Rahmat Ullah (@Rahmatullah9900) September 11, 2021
A little girl in the #OldTrafford asks #Ronaldo to marry his son 😂😂 pic.twitter.com/UyH9aUpS7Z— Football World (@FW_Footbalworld) September 11, 2021
A little girl at Old Trafford asked Ronaldo to marry his son. 🤣❤🥺#CristianoRonaldo#Ronaldo#CR7IsBack#MUNNEW#ManUtd#ManchesterUnitedpic.twitter.com/eey60l92Mm— Girish (@G_Solanki007) September 11, 2021
ويبلغ نجل رونالدو البكر، 11 عاما، ووالدته مجهولة الهوية.
وحقق رونالدو عودة مثالية إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بقيادة فريقه القديم الجديد مانشستر يونايتد إلى فوز ثمين على ضيفه نيوكاسل يونايتد 4-1، اليوم السبت، ووضعه في صدارة الدوري مستغلا هدية كريستال بالاس الفائز على توتنهام المتصدر السابق بثلاثية نظيفة.
وسجل رونالدو ثنائية في الدقيقتين الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول و62، وأضاف مواطنه برونو فرنانديش الهدف الثالث، في الدقيقة 80، وأحرز البديل جيسي لينغارد الهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، فيما سجل الإسباني خافيير مانكيو هدف نيوكاسل الوحيد، في الدقيقة 56.
المصدر: مواقع التواصل
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