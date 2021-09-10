بالفيديو.. ميسي يذرف الدموع أمام 21 ألف متفرج

في ليلة شهدت حضور الجماهير الأرجنتينية مباراة لمنتخبها لأول مرة منذ تفشي جائحة فيروس كورونا بكى ليونيل ميسي قائد المنتخب وهو يرفع كأس كوبا أمريكا باستاد مونومنتال.

ونالت الأرجنتين لقب كوبا أمريكا في يوليو وهو أول لقب كبير لها في 28 عاما واحتفل ميسي مع زملائه تحت أنظار 21 ألف متفرج.

Video of the day. Leo Messi crying tears of joy after finally celebrating Copa America with Argentinian people. 🇦🇷🏆 #Messi



…and yes, it’s even more beautiful than his great hattrick scored tonight, becoming best South American scorer in history.pic.twitter.com/28Hbl7LBEZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 10, 2021

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وقال ميسي "لا توجد طريقة أفضل من هذه للاحتفال سوى الوجود هنا. والدتي هنا وأيضا جميع أشقائي. عانوا كثيرا وهم هنا للاحتفال. أنا سعيد للغاية".

جاء ذلك قبل مواجهة "راقصي التانغو أمام بوليفيا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم فجر الجمعة، والتي انتهت بثلاثية أرجنتينية كان ميسي بطلها.

وتحتل الأرجنتين المركز الثاني في التصفيات خلف البرازيل.

المصدر: "رويترز"