شاهد.. هاتريك ميسي يقود الأرجنتين للانتصار ويتخطى بيليه بهدفين
أحرز ليونيل ميسي ثلاثة أهداف ليقود الأرجنتين للفوز 3-0 على بوليفيا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم الجمعة وتصدر قائمة هدافي أمريكا الجنوبية برصيد 79 هدفا متقدما على بيليه.
وافتتح ميسي التسجيل بعد 14 دقيقة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.
MESSI WHAT A GOAL, INSANE pic.twitter.com/otegK2zcf3— J. (@MessiIizer) September 9, 2021
وأضاف الهدف الثاني بعد تبادل تمرير الكرة مع لاوتارو مارتينيز داخل منطقة الجزاء وأكمل الثلاثية قبل دقيقتين من النهاية من مدى قريب.
INCREDIBLE FROM MESSI AS HE NEARLY GETS HIS 2ND, OMG pic.twitter.com/16cqUD8KkA— mx (SUSPENDED) (@MessiMX30i) September 10, 2021
وهذه هي الثلاثية السابعة لميسي مع الأرجنتين وأصبح يتقدم بهدفين على بيليه في صدارة قائمة هدافي أمريكا الجنوبية.
وقال ميسي "كنت متوترا حقا وأردت الاستمتاع بالأمر. انتظرت طويلا من أجل هذا وقدمت كل ما لدي وحلمت بهذا. إنها لحظة استثنائية بالطريقة التي جاءت بها وبعد انتظار طويل".
وتحتل الأرجنتين المركز الثاني في التصفيات خلف البرازيل.
ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز إلى النهائيات في قطر مباشرة فيما يخوض صاحب المركز الخامس الملحق العالمي.
المصدر: "رويترز"
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