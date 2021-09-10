شاهد.. هاتريك ميسي يقود الأرجنتين للانتصار ويتخطى بيليه بهدفين

أحرز ليونيل ميسي ثلاثة أهداف ليقود الأرجنتين للفوز 3-0 على بوليفيا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم الجمعة وتصدر قائمة هدافي أمريكا الجنوبية برصيد 79 هدفا متقدما على بيليه.

وافتتح ميسي التسجيل بعد 14 دقيقة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وأضاف الهدف الثاني بعد تبادل تمرير الكرة مع لاوتارو مارتينيز داخل منطقة الجزاء وأكمل الثلاثية قبل دقيقتين من النهاية من مدى قريب.

INCREDIBLE FROM MESSI AS HE NEARLY GETS HIS 2ND, OMG pic.twitter.com/16cqUD8KkA — mx (SUSPENDED) (@MessiMX30i) September 10, 2021

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وهذه هي الثلاثية السابعة لميسي مع الأرجنتين وأصبح يتقدم بهدفين على بيليه في صدارة قائمة هدافي أمريكا الجنوبية.

وقال ميسي "كنت متوترا حقا وأردت الاستمتاع بالأمر. انتظرت طويلا من أجل هذا وقدمت كل ما لدي وحلمت بهذا. إنها لحظة استثنائية بالطريقة التي جاءت بها وبعد انتظار طويل".

وتحتل الأرجنتين المركز الثاني في التصفيات خلف البرازيل.

ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز إلى النهائيات في قطر مباشرة فيما يخوض صاحب المركز الخامس الملحق العالمي.

المصدر: "رويترز"