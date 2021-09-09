جماهير ناد ألماني تقف بوجه التعاقد مع لاعب إسباني بسبب فيلم إباحي

أحبطت جماهير نادي شالكه الألماني عملية التعاقد مع سيرجي إنريش في صفقة انتقال حر خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بسبب فيلم إباحي كان اللاعب مشاركا به.

واتفق النادي الألماني مع إنريش لاعب إيبار ومايوركا السابق إذ كان من المقرر أن يخضع الأخير للفحوصات الطبية الأربعاء، إلا أن الضغط الجاهيري على الإدارة حال دون إتمام الإجراءات وأجبر النادي على الخروج ببيان رسمي للإعلان عن إلغاء صفقة ضم اللاعب.

ℹ️ We have recently been in contact with free agent Sergi Enrich, and have decided against signing him.#S04 — FC Schalke 04 (@s04_en) September 8, 2021

ووقفت جماهير شالكه ضد صفقة ضم اللاعب البالغ 31 عاما بسبب فيديو إباحي له مع أحد أصدقائه وهم يمارسان الجنس مع امرأة انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي.

ووفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية فإن المحكمة الإسبانية حكمت على اللاعب وصديقه بالسجن لمدة عامين مع دفع غرامة قدرها 100 ألف يورو بعد اعترافهما بنشر الفيديو دون موافقة المرأة.

ولم يكن ذلك السبب الوحيد الذي انتفضت لأجله جماهير النادي، ولكن أيضا بسبب تسجيل صوتي لسيرجي إنريش انتشر على نطاق واسع، حيث استخدم مصطلحات عنصرية ضد زميله إيدي سيلفستر.

Los fans del @s04 boicotean el fichaje de Sergi Enrich https://t.co/UIq7qNwTgO Lo que No entiendo es que haya podido seguir jugando en el @SDEibar desde esa condena @LaLiga#futbol — Rosa (@30965rrs) September 8, 2021

وسبق لإنريش اللعب في العديد من الأندية الإسبانية، حيث لعب لريال مايوركا وألكورون ونومانسيا، فيما كانت محطته الأخيرة مع إيبار قبل أن ينتهي عقده بنهاية الموسم الماضي.

وينشط شالكه حاليا في دوري الدرجة الثانية الألماني عقب هبوطه العام الماضي إثر احتلاله المركز الأخير، وللمرة الثانية فقط في تاريخه.



المصدر: sport.es