نتائج مباريات يوم الأربعاء ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم (فيديو)

شهدت الملاعب الأوروبية يوم الأربعاء، إقامة 12 مباراة ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي من المقرر أن تستضيفها قطر شتاء 2022.

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وأسفرت المباريات عن النتائج التالية:

أرمينيا x ليشتنشتاين – (1-1)

كوسوفو x إسبانيا – (0-2)

أيسلندا x ألمانيا – (0-4)

اليونان x السويد – (2-1)

مقدونيا الشمالية x رومانيا – (0-0)

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إيطاليا x ليتوانيا – (5-0)

إيرلندا الشمالية x سويسرا– (0-0)

ألبانيا x سان مارينو – (5-0)

هنغاريا x أندورا – (2-1)

بيلاروس x بلجيكا – (0-1)

ويلز x إستونيا – (0-0)

بولندا x إنجلترا – (1-1).

المصدر: RT