إيطاليا تواصل سلسلة "اللاهزائم" بفوز ساحق على ليتوانيا (فيديو)

صب منتخب إيطاليا جام غضبه بعد تعادلين متتاليين على ضيفه الليتواني بفوزه الساحق عليه (5-0) في اللقاء الذي جمعهما يوم الأربعاء، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم 2022.

وسجل المهاجم الإيطالي مويس كين هدفين "للآتزوري" الأول والرابع في الدقيقتين (11 و29)، بينما جاء الهدف الثاني بـ"نيران صديقة" سجله الليتواني إدغاراس أوتكوس خطأ في مرماه عند الدقيقة 14. وأضاف جياكومو راسبادوري الهدف الثالث في الدقيقة 24، واختتم جيوفاني دي لورينزو رباعية أصحاب الأرض في الدقيقة 54 من عمر المباراة.

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وعزز منتخب إيطاليا بطل "يورو 2020" الرقم القياسي لسلسلة "اللاهزائم" بوصوله للمباراة رقم 37 من دون هزيمة، مبتعدا بفارق مواجهتين عن الرقم القياسي الأوروبي الذي كان يحمله منتخب إسبانيا، وكذلك منتخب البرازيل الذي حقق سلسلة من 35 مباراة من دون هزائم.

ورفع منتخب إيطاليا، الذي حقق انتصاره الأول بعد تعادلين متتاليين، رصيده إلى 14 نقطة، في صدارة المجموعة الثالثة، مبتعدا بفارق 4 نقاط عن وصيفه السويسري الذي لعب مباراتين أقل، ويليهما منتخب إيرلندا الشمالية (5 مباريات) وبلغاريا (4 مباريات) في المركزين الثالث والرابع على الترتيب، برصيد 5 نقاط لكل منهما.

بينما يشغل منتخب ليتوانيا المركز الخامس والأخير في جدول الترتيب من دون نقاط، بعد أربع مباريات.

المصدر: وكالات