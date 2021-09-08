أرمينيا تقع في فخ ليشتنشتاين

سقط منتخب أرمينيا في فخ التعادل في عقر داره أمام منتخب ليشتنشتاين (1-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ووضع النجم الأرميني غينيريخ مخيتاريان أصحاب الأرض في الدقيقة الخامسة المحتسبة بدلا من الضائع للشوط الأول من ضربة جزاء.

ورد اللاعب الشاب نواه فريك (19 عاما) بهدف التعادل للضيوف بحلول الدقيقة 80 من عمر المباراة.

واكتفى منتخب أرمينيا بنقطة واحدة بعد هذا التعادل المخيب بالنسبة له، رفع بها رصيده إلى 11 نقطة ويحتل المركز الثاني في المجموعة العاشرة، حتى الآن، بفارق نقطة خلف المنتخب الألماني الذي يحل ضيفا اليوم على نظيره الآيسلندي صاحب المركز الخامس برصيد 4 نقاط.

بينما حصد منتخب ليشتنشتاين النقطة الأولى له في هذه التصفيات ويقبع في قاع المجموعة.

ويحتل منتخب رومانيا المركز الثالث برصيد 9 نقاط، وذلك قبل مباراته اليوم أيضا، أمام مضيفه المقدوني الشمالي الرابع برصيد 8 نقاط.

المصدر: RT