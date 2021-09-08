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بند "الأرجنتين" يحرم باريس من ميسي

الرياضة

بند
AFP NELSON ALMEIDA
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ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنه من المتوقع غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، عن مواجهة الفريق ضد كليرمون فوت بالجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

ولا يزال ميسي غير قادر على اللعب أمام معجبيه الجدد، إذ لم يشارك سوى دقائق محدودة بقميص النادي الفرنسي ضد ريمس، كبديل لنيمار.

ووفقا للصحيفة الإسبانية، فإنه يوجد بند في عقد ميسي مع باريس ينص على أولوية المنتخب الأرجنتيني، في حالة تضارب المواعيد بينه وبين فريق العاصمة الفرنسية.

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وأضافت: "بعد تأجيل المباراة ضد البرازيل، سيلعب منتخب الأرجنتين ضد بوليفيا فجر الجمعة ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، وسيكون هناك أقل من 38 ساعة على مواجهة كليرمون، لذلك فلن يملك البرغوث وقتا للعودة من الأرجنتين والدخول لقائمة المباراة".

وأشار التقرير إلى غياب نيمار أيضا ضد كليرمون، حيث سيشارك مع منتخب بلاده البرازيل.

وأفادت الصحيفة، أن الظهور الثاني لميسي مع البي سي جي سيتأجل حتى مواجهة الفريق في الجولة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا ضد كلوب بروغ.

المصدر: "وكالات"

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