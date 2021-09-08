رغم الهاتريك مع منتخب هولندا.. ديباي مستاء

لا يشعر ممفيس ديباي بالرضا عن أدائه في انتصار هولندا الساحق 6-1 على تركيا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم في أمستردام، أمس الثلاثاء، رغم أن المهاجم سجل ثلاثية في هذا اللقاء.

وهذه أول مرة يسجل فيها ديباي البالغ 27 عاما ثلاثة أهداف في مباراة دولية واحدة، لتحقق هولندا انتصارها الثاني في أربعة أيام وتصل إلى 13 نقطة من ست مباريات.

وقال ديباي: "لعبنا بتراخ في بعض الأحيان، خاصة أنا في بعض الفترات"، مضيفا أنه فقد الكرة في أول ثلاث حالات وصلت اليه.

وتابع: "لكن البداية القوية جعلت الأمور سهلة علينا. سجلنا هدفين سريعين. لو لم نفعل ذلك لما كنا تحملنا هذا التراجع بعدها. يجب أن تواصل دائما اللعب بقوة طوال المباراة. أنا أتحدث عن نفسي مرة أخرى.

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وختم:"ربما يعتقد الجميع أن السعادة لا تسعني بسبب الثلاثية، لكني أتوقع دائما المزيد من نفسي".

وتصدر منتخب هولندا قائمة المجموعة السابعة برصيد 13 نقطة، بفارق الأهداف أمام وصيفه النرويجي الذي تغلب بدوره (5-1) على ضيفه منتخب جبل طارق، صاحب المركز السادس الأخير، من دون نقاط.

بينما تراجع منتخب تركيا إلى المركز الثالث برصيد 11 نقطة، ويليه منتخب مونتينيغرو "الجبل الأسود" في المركز الرابع برصيد 8 نقاط، ومن ثم لاتفيا في المركز الخامس برصيد 5 نقاط.

المصدر: "رويترز"