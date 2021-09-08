مواعيد مباريات اليوم "الأربعاء" في تصفيات كأس العالم
سيكون اليوم الأربعاء، موعدا للعديد من المباريات البارزة في مختلف ملاعب العالم، ضمن تصفيات مونديال قطر 2022.
مواعيد مباريات تصفيات أوروبا حسب توقيت موسكو ومكة المكرمة:
أرمينياx ليشتنشتاين– الساعة 7 مساء
كوسوفو x إسبانيا– الساعة 9:45 مساء
أيسلنداx ألمانيا– الساعة 9:45 مساء
مقدونيا الشمالية x رومانيا– الساعة 9:45 مساء
إيطاليا x ليتوانيا– الساعة 9:45 مساء
إيرلندا الشمالية x سويسرا– الساعة 9:45 مساء
ألبانيا x سان مارينو– الساعة 9:45 مساء
المجر x أندورا– الساعة 9:45 مساء
بولندا x إنجلترا– الساعة 9:45 مساء
روسيا البيضاء (بيلاروس) x بلجيكا– الساعة 9:45 مساء
ويلز x إستونيا– الساعة 9:45 مساء.
مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الشمالية المؤهلة لكأس العالم حسب توقيت موسكو ومكة المكرمة:
كندا x السلفادور– الساعة 2:30 صباح الخميس.
المصدر:RT
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