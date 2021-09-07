فيديو.. ثنائية تونس في شباك زامبيا

خرج منتخب تونس بفوز ثمين من ملعب مضيفه الزامبي (2-0) في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022".

ووقع على ثنائية "نسور قرطاج" كل من المهاجم وهبي الخزري ولاعب خط الوسط أنيس بن سليمان في الدقيقتين (8 من ركلة جزاء، و90) على الرتيب.

🎥 ملخص المباراة: 🇹🇳 2-0 🇿🇲



تونس تنتصر على زامبيا في ثاني جولات التصفيات الإفريقية لكأس العالم ✅



نسور قرطاج بالعلامة الكاملة من مباراتين 🦅



via: @fifaworldcup_ar | #WorldCuppic.twitter.com/kTfi7L0fgk — CAF - عربي (@caf_online_AR) September 7, 2021

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وحقق منتخب تونس انتصاره الثاني على التوالي، بعد الأول على غينيا الاستوائية بثلاثية نظيفة، يوم الجمعة الماضي، ويتربع على عرش صدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، مبتعدا بفارق ثلاث نقاط عن منتخبي زامبيا وغينيا الاستوائية صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، ومن ثم موريتانيا في المركز الرابع الأخير من دون رصيد.

المصدر: RT