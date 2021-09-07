شاهد.. واحدة من أسرع ركلات الجزاء في تاريخ كرة القدم

حصل منتخب تنزانيا على واحدة من أسرع ركلات الجزاء في تاريخ كرة القدم الدولية، بعد مرور خمس ثوان من بداية مباراته أمام منتخب مدغشقر اليوم الثلاثاء، ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

واحتسب الحكم الأوغندي ماشود سالي ركلة الجزاء بعدما أرسلت تنزانيا كرة طويلة نحو المهاجم سايمون مسوفا قبل أن يتعرض لخطأ من ميلفن أدريان حارس مرمى منتخب مدغشقر الذي يلعب في الدرجة الرابعة بفرنسا.

وترجم قائد منتخب تنزانيا إراستو نيوني ركلة الجزاء إلى هدف التقدم، ليساهم في فوز منتخب بلاده (3-2).

🎥 ملخص المباراة: 🇲🇬 2-3 🇹🇿



في مباراة مثيرة شهدت 5 أهداف، منتخب تنزانيا يقتنص نقاط المباراة كاملة أمام منتخب مدغشقر 💯



تنزانيا تحتل صدارة المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط 🔝



via: @fifaworldcup_ar | #WorldCuppic.twitter.com/XY5aVuzinu — CAF - عربي (@caf_online_AR) September 7, 2021

وتصدر منتخب تنزانيا قائمة المجموعة العاشرة للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم "قطر 2022"، برصيد 4 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على وصيفه منتخب بنين، ويليهما منتخب جمهورية الكونغو في المرتبة الثالثة برصيد نقطتين، ومن ثم مدغشقر في المركز الرابع الأخير من دون نقاط.

ولا يوجد سجل رسمي حول أسرع ركلة جزاء في تاريخ كرة القدم، لكن سبق احتساب ركلة جزاء لمنتخب مونتينيغرو "الجبل الأسود" بعد عشر ثوان من البداية خلال مباراة ودية أمام غانا في عام 2014 وجاء منها هدف اللقاء الوحيد.

المصدر: "رويترز"