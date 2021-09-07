لبنان يعود من كوريا الجنوبية خالي الوفاض

خسر المنتخب اللبناني أمام مضيفه الكوري الجنوبي (0-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية للتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022".

ويدين "الشمشون" الكوري بالفضل في انتصاره لمهاجمه تشانغ هون كون الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة 60 من عمر المباراة التي جمعتهما على استاد "سيؤول كأس العالم" في العاصمة سيئول.

وكان المنتخب اللبناني قد استهل مشواره في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى مونديال قطر، بتعادل ثمين أمام نظيره الإماراتي من دون أهداف يوم الخميس الماضي، في عقر داره، على "استاد زعبيل بنادي الوصل" بمدينة دبي.

بينما سقط المنتخب الكوري الجنوبي في فخ التعادل السلبي على أرضه أمام ضيفه العراقي من دون أهداف أيضا يوم الخميس الماضي.

وتصدر منتخب كوريا الجنوبية قائمة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، متجاوزا بفارق نقطة منتخب إيران الذي يحل ضيفا على نظيره العراقي، في وقت لاحق من اليوم أيضا.

بينما توقف رصيد لبنان عند نقطة واحدة، ويحتل المركز الخامس حتى الآن، متأخرا بفارق الأهداف عن منتخب الإمارات، الذي يحل ضيفا في وقت لاحق من اليوم، على نظيره السوري صاحب المركز الأخير من دون نقاط، على استاد الملك عبدالله الثاني في الأردن.

المصدر: وكالات