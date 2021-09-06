رد فعل لاعب منتخب مصر بعد مباراة الغابون يثير الجدل في البلاد (فيديو)

أثار مصطفى محمد مهاجم المنتخب المصري وفريق غالاتا سراي التركي، الجدل في مصر عقب تسجيله هدف التعادل أمام منتخب الغابون ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 قطر.

لقطة مصطفى محمد بعد نهاية الماتش pic.twitter.com/7mityCWoYm — أبتاااااه (@ABTAAAAAH) September 5, 2021

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وعقب تسجيل مصطفى محمد هدف التعادل خلع المهاجم المصري قميصه ووجه عبارات غاضبة تجاه دكة المنتخب الوطني الذي يقف خلالها حسام البدري. وتدخل أحمد حجازي وعدد من اللاعبين لتهدئة مصطفى محمد.

وعقب انتهاء المباراة التقطت كاميرا اللقاء مصطفى محمد أثناء وقوعه في مشهد مؤسف، حيث قام المهاجم المصري بالبصق على الأرض وتوجيه ألفاظ نابية ضد شخص لم تظهر الكاميرا، الأمر الذي فسره الكثير أنه يقصد حسام البدري، خاصة بعد تفضيل محمد شريف عليه للعب أساسيا في تشكيل المنتخب الوطني أمام الغابون.

المصدر: المصري اليوم