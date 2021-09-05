 
مباشر

إيطاليا تنفرد بالرقم القياسي لسلسلة "اللاهزائم" بتعادل بطعم الهزيمة (فيديو)

الرياضة

إيطاليا تنفرد بالرقم القياسي لسلسلة
Reuters /Arnd Wiegmann
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r7yf

انفرد منتخب إيطاليا بالرقم القياسي لسلسلة "اللاهزائم" بتعادله مع مضيفه السويسري (0-0) في اللقاء الذي جمعهما يوم الأحد، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وأهدر النجم الإيطالي جورجينيو فرصة ذهبية للتسجيل لمنتخب "الآتزوري" في الدقيقة 53 عندما انبرى لضربة جزاء، وسدد الكرة بين يدي حارس المرمى السويسري يان سومير.

ووصل منتخب إيطاليا بطل "يورو 2020" بذلك إلى المباراة رقم 36 من دون هزيمة، ليحطم بذلك الرقم القياسي الأوروبي لإسبانيا.

إقرأ المزيد
نجمة غاريث بيل تتلألأ في سماء روسيا في عز النهار (فيديو)
نجمة غاريث بيل تتلألأ في سماء روسيا في عز النهار (فيديو)
إقرأ المزيد
شاهد..
شاهد.. "الأسود الثلاثة" تفترس أندورا

ويتصدر منتخب إيطاليا قائمة المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة، متقدما بفارق 4 نقاط على وصيفه السويسري الذي لعب مباراتين أقل، ويليهما في المرتبة الثالثة منتخب بلغاريا برصيد 5 نقاط.

ويشغل منتخب إيرلندا الشمالية المركز الرابع برصيد 4 نقاط حصدها من 4 مباريات، ومن ثم ليتوانيا في المركز الخامس الأخير من دون نقاط، بعد أربع مباريات.

المصدر: وكالات 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا