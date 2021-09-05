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نجمة غاريث بيل تتلألأ في سماء روسيا في عز النهار (فيديو)

الرياضة

نجمة غاريث بيل تتلألأ في سماء روسيا في عز النهار (فيديو)
Reuters /Evgenia Novozhenina
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قاد النجم الويلزي غاريث بيل منتخب بلاده لفوز ثمين على مضيفه البيلاروسي (3-2) في عقر داره عصر اليوم الأحد، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022".

وأحرز غاريث بيل أهداف بلاده الثلاثة "هاتريك" الأول والثاني من ركلتي جزاء في الدقيقتين (6 و69)، والثالث في الوقت القاتل في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

بينما وقع على ثنائية أصحاب الرض كل من اللاعبين، فيتالي ليساكوفيتش، وبافيل يسدكو في الدقيقتين (29 و31) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على الملعب المركزي في مدينة قازان الروسية.

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ورفع منتخب ويلز رصيده إلى 6 نقاط حصدها من 3 مباريات، ويحتل المركز الثالث في قائمة المجموعة الخامسة، بفارق نقطة، خلف نظيره التشيكي الذي لعب مباراة أكثر.

وتتصدر بلجيكا ترتيب المجموعة برصيد 10 نقطة حصدها من 4 مباريات.

بينما يحتل منتخب بيلاروس المركز الرابع برصيد 3 نقاط، ومن ثم إستونيا في المركز الخامس من دون رصيد بعد ثلاث مباريات.

المصدر: RT 

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