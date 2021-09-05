نجمة غاريث بيل تتلألأ في سماء روسيا في عز النهار (فيديو)
قاد النجم الويلزي غاريث بيل منتخب بلاده لفوز ثمين على مضيفه البيلاروسي (3-2) في عقر داره عصر اليوم الأحد، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022".
وأحرز غاريث بيل أهداف بلاده الثلاثة "هاتريك" الأول والثاني من ركلتي جزاء في الدقيقتين (6 و69)، والثالث في الوقت القاتل في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.
بينما وقع على ثنائية أصحاب الرض كل من اللاعبين، فيتالي ليساكوفيتش، وبافيل يسدكو في الدقيقتين (29 و31) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على الملعب المركزي في مدينة قازان الروسية.
😳 Уэльс летит Белоруссии в отборе ЧМ-2022. Если ты еще не смотришь матч в Казани (да-да), то срочно включай Матч! Футбол 1 📺— Матч ТВ (@MatchTV) September 5, 2021
2⃣ Пробитых пенальти в первом тайме
⚽ Бэйл забил
👋 Лисакович за полчаса сделал 1+1
Подключайся на второй тайм 👇https://t.co/RxkgpAnXXDpic.twitter.com/eFV86VzOyE
ورفع منتخب ويلز رصيده إلى 6 نقاط حصدها من 3 مباريات، ويحتل المركز الثالث في قائمة المجموعة الخامسة، بفارق نقطة، خلف نظيره التشيكي الذي لعب مباراة أكثر.
وتتصدر بلجيكا ترتيب المجموعة برصيد 10 نقطة حصدها من 4 مباريات.
بينما يحتل منتخب بيلاروس المركز الرابع برصيد 3 نقاط، ومن ثم إستونيا في المركز الخامس من دون رصيد بعد ثلاث مباريات.
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.